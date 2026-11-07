Emekliye seyyanen zammı bekletmeyin

Emekli sendikaları, emekli dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan “Seyyanen Zam Mağdurları Platformu”, seyyanen zam davasında bir an önce karar verilmesi ve adalet taleplerini dile getirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi önünde bir araya geldi.

Emeklilerin hakkı daha fazla gecikmesin” ve “42 aydır devam eden hukuksuzluk” yazılı pankartların arkasında bir araya gelen emekliler, “Sandıkta göreceğiz”, “Bir idik bin olduk, sus idik ses olduk” ve “Asgari değil, insanca yaşam” sloganları attı. Eylemciler ayrıca “Senin yanlış kararın benim tüm hayatım” ve “Anayasa’yı uygula” yazılı dövizler taşındı. Seyyanen Zam Mağdurları Platformu tarafından Anayasa Mahkemesi önünde yapılan açıklamada, “Milyonlarca emekliyi ilgilendiren seyyanen zam davasını bekletmeyin. Bir an önce karar verilmesini tüm emekliler adına talep ediyoruz” denildi. Haber Merkezi

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