Osmaniyeli emekli: Yaşım 67, çobanlık yapıyorum

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emekliler, ocak ayında maaşlarına yapılacak enflasyon farkı ve seyyanen zam hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Çobanlık yaptığını anlatan bir emekli, “Geçinemiyorum verilen maaşla, maaşların yükselmesini bekliyorum. Çobanım. Maaşım en az 50 bin lira olması lazım, geçinmek için. Yaşım 67, çobanlık yapıyorum. Maaşım artarsa tabii ki bırakırım 67 yaşından sonra ben ne yapabilirim? Ölene kadar çobanlık mı yapayım” dedi. Başka bir emekli de “Çalışanın hakkını versin çalışmayan emeklinin de hakkını versin. Ben de 25 sene çalışmışım emekli olmuşum. Doymuyor adam ne yapsın? Mecbur çalışacak aç mı duracak? Maaşımızın en az 75 bin lira olması lazım, 70-75 bin lira bu arada, hiç aşağı olmaması gerek. Her şeye zam var” ifadelerini kullandı.

Osmaniye - Anka