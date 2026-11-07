SPK'den 88 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 88 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Lider Faktoring AŞ'nin 800 milyon liralık, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 100 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

Kurul, Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ (TMPOL) hakkında yapılan inceleme sonucunda, TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 24 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Söz konusu isimler arasında "Mustafa Zeki Kayahan, İlkay Öztürk, Anıl Tokat, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Mahmut Eymen Karaca, Ayşe Seher Aydın, Feryal Köker, Serkan Şevik, Beyhan Tufan, Ülkü Çelik Usta, Enes Yazıcı, Oğuzhan Özerkaya, Nilgül Sarıçalı, Orçun Berkay Kaya, Müjdat Ede, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz ile Halil İbrahim Ege" yer aldı.

SPK, TMPOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan bu isimler ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirdi.

ISVEA pay piyasasındaki işlemlerle ilgili 22 kişi hakkında suç duyurusu

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ (ISVEA) hakkında yapılan inceleme sonucunda, ISVEA pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 22 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Bu isimlerin Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Jorma Juhani Alanne, Kadir Boy, Kerem Alkin, Oğuz Tezmen, Okan Uzunoğlu, Özgür Altan ile Tayfun Bayazıt olduğu belirtildi.

SPK, ISVEA pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan söz konusu isimler ile Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Yatırım Bankası AŞ hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirdi.

TERA pay piyasasında işlemlerle ilgili 42 isim açıklandı

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ (TERA) hakkında yapılan inceleme sonucunda, TERA pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 42 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Söz konusu isimler arasında "İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Okan Uzunoğlu, Yasemin Yılmaz, Furkan Açar, Bilal Kastamonu, Tansu Sesli, Tansel Kutlu Yılmaz, Bahadır Tonguç, İsa Yasin Sevinç, Umut Deniz Pak, Perihan Baydar, Esra Sağır, İsmail Erdem, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Emir Münir Sarpyener, Kerem Alkin, Kadir Boy, Haldün Saffet İnal, Erkan Kilimci, Bülent Uygun, Erdin Özel, Mehmet Ali Gedik, Adem Karatepe, Mehmet Selim Tunçbilek, Ahmet Haluk Güner, Erdem Özkan, Ali Cesur, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Murat Tanrıöver, Volkan Bayram, Abdurrahman Soyoğlu, Tayfun Bayazıt ile Jorma Juhani Alanne" yer aldı.

Kurul, TERA pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan bu isimler ile Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Mag Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uyguladı.

SPK, ayrıca TMPOL pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 18, ISVEA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 9, TERA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle ise 28 kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.