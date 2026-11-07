Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın “örgüte üye olma” suçlamasıyla tutuklandığına dikkati çekti.

Erbakan, yaptığı konuşmada “Peki örgütün tek üyesi Betül Sayan Kaya mı? Diğer üyeleri kimler, suç işleme amacıyla kurulan ve ülkeyi dolandıran bu örgütün kurucu lideri kim ve nerede bu lider? Her örgütün bir lideri var da bu örgütün lideri yok mu? İlk gün atılması gereken adımları, kamuoyu baskısı oluştuktan sonra ağır ağır atmaya başladığınızı biz görüyoruz da milletimiz görmüyor mu? Tekrar soruyoruz: Lidersiz örgüt mü olur? Suç belli. Örgüt belli. Peki bu örgütün lideri kim?” ifadesini kullandı.

Ankara - Anka