Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, fon krizine karışanlardan ve ihmali bulunan kamu görevlilerinden hesap sorulmasını istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, devam eden fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, fon krizine ilişkin, "Bu işe karışan, haksız kazanç elde eden, haram paranın peşinde koşan kim varsa, kime ulaşıyorsa, nereye kadar gidiyorsa, bunların hepsinden hesap sorulması milletimizin beklentisidir. İşin bir tarafı burası. Bir diğer tarafı da bu fon kriziyle ilgili görevli olan, makamlarda oturan kamu görevlisi arkadaşların eğer hataları, kusurları, birtakım ihmalleri varsa onların da mutlaka hesabı sorulmalıdır. Asla bu konu geçiştirilecek bir konu değildir, ihmal edilecek bir konu değildir. Kimler bu işe bulaşmışsa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Milletimizin beklentisi budur. Adaletin gereği de budur" dedi. Fon krizinin toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren öncelikli sorunlardan biri haline geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, hem mağdurların ödemelerinin tamamlanması hem de sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Ankara-Anka

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Şimşek gizlenen liste için konuştu: Fon vurguncularının listesi açıklanmalı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında, sermaye piyasalarını sarsan fon skandalına ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı. Fonların kuruluşundan tasfiye aşamasına kadar gerçekleştirilen bütün işlemlerin inceleme altında olduğunu belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Bu fonların doğumundan ölümüne kadar bütün işlemleri inceleniyor. Hepsi kayıt altında. Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim." Söz konusu isimlerin liste halinde ilgili kurumlara iletildiğini açıklayan Şimşek, son değerlendirmesinde de listelerin kamuoyuna açıklanmasını şahsen tercih edeceğini ifade etti.

Haber Merkezi

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Fon skandalı devlet başkanı indirdi

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da büyük bir bankanın mâlî çöküşü, devlet başkanının istifasıyla sonuçlandı. Kamu kaynaklarının ve emeklilik fonlarının usulsüz biçimde kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen Ueno Bank krizi, Devlet Başkanı Santiago Pena'nın siyasî kariyerine ağır bir darbe vurdu. Bankanın devlet kurumlarından aldığı yüz milyonlarca dolarlık kaynak ve Pena'nın geçmişte banka grubuyla olan ticarî ilişkileri, muhalefetin azil girişiminin merkezine yerleşti. İktidar partisinin de azil sürecine destek vermesi üzerine siyasî desteğini kaybeden Pena, 5 Kasım Perşembe günü yayımladığı video mesajıyla görevinden ayrıldığını duyurdu. Colorado Partisi Genel Başkanı ve eski Devlet Başkanı Horacio Cartes, Pena hakkında başlatılan azil girişimini destekleyeceklerini açıkladı. Olağanüstü oturumda yapılan oylamada hazır bulunan 78 milletvekilinin tamamı azil suçlamalarının Senatoya gönderilmesi yönünde oy kullandı.

Haber Merkezi