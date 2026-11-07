"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

19 şehir için sarı kodlu uyarı

07 Kasım 2026, Cumartesi 12:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış sebebiyle bugün 19, yarın 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı kod uyarısında bulunuldu.

Yarın ise sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Artvin, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Van, Zonguldak, Bartın, Düzce yer aldı.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürmüşler!

    19 şehir için sarı kodlu uyarı

    Azledilen Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena gözaltına alındı

    SPK'den 88 kişi hakkında suç duyurusu

    Trump'ı "öldürmekle tehdit ettiği" gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı

    Gazze'deki çadırlar yine sular altında bıraktı

    Seçim kazanmak mı, güven kazanmak mı?

    Almanya'da küçük uçak otoyola düştü: 2 kişi öldü

    Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

    Alacak verecek meselesi mi?

    Mekke Anlaşması Meclis’te kabul edildi

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Trump'ın İsrail'e yardımı durdurması beni adeta yıldırım çarpmışa çevirdi

    Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

    Himalayalar bölgesindeki çığda ölü sayısı 4'e yükseldi

    Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir'de yakalandı - Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama

    Avrupa, bomba ihbarlarıyla alarmda!

    Uzman Diyanet-Sen’den mülakat sisteminde “Adalet” çağrısı

    Bahçelievler'de inşaatın temel kazısında göçük!

    Maden işçilerinin hak arayışı sürüyor: Üretim durduruldu!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    SPK'den 88 kişi hakkında suç duyurusu
    Genel

    Gazze'deki çadırlar yine sular altında bıraktı
    Genel

    Trump'ı "öldürmekle tehdit ettiği" gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı
    Genel

    Almanya'da küçük uçak otoyola düştü: 2 kişi öldü
    Genel

    Azledilen Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena gözaltına alındı
    Genel

    19 şehir için sarı kodlu uyarı
    Genel

    Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürmüşler!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.