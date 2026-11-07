19 şehir için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış sebebiyle bugün 19, yarın 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı kod uyarısında bulunuldu. Yarın ise sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Artvin, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Van, Zonguldak, Bartın, Düzce yer aldı. Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ege Denizi için fırtına uyarısı Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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