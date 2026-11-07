Azerbaycan’daki başörtüsü yasağı özel okullara da sıçradı

Azerbaycan’da başörtüsü yasağının özel okullara da yayıldığı bildirildi. Bazı özel okulların, başörtülü öğrencilere başörtülerini çıkarmaları için 20 gün süre tanıdığı belirtildi.

Azerbaycan’da Eylül ayında yürürlüğe giren okul kıyafeti düzenlemesinin ardından başlayan başörtüsü yasakları yeni bir boyut kazandı. Devlet okullarında başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin derslere kabul edilmemesiyle gündeme gelen uygulamanın, başkent Bakü’deki özel okullara da yayıldığı bildirildi. Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre, 3 Kasım’da bazı özel okul yönetimleri başörtülü öğrencilerin velilerini görüşmeye çağırarak çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için başörtülerini çıkarmaları gerektiğini bildirdi. Ailelere yeni kıyafet kurallarına uymaları için 20 gün süre tanındığı aktarıldı. Ayrıca devlet okullarından uzaklaştırılan başörtülü öğrencilerin özel okullara nakil ve kayıt işlemlerinin de 2 Kasım’dan itibaren durdurulduğu öne sürüldü.

Devletin kurallarına uymak zorundayız

Karar’ın haberine göre, Bakü’deki özel okullarda eğitim gören başörtülü öğrencilerin ailelerine yapılan bildirimler, ülkedeki eğitim hakkı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Velilerin aktardığına göre, bazı özel okul yönetimleri öğrencilerin başörtüleriyle derslere devam edemeyeceklerini belirtti. Devlet okullarındaki kısıtlamalar nedeniyle çocuklarını özel okullara kaydettirmek isteyen ailelerin de engellerle karşılaştığı ifade edildi. Hedef Lisesinde görev yapan ve ismi açıklanmayan bir çalışan, yerel basına yaptığı açıklamada, özel okul olmalarına rağmen devletin belirlediği eğitim kurallarına uymak zorunda olduklarını ve alınacak kararlar doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

11 veliden ombudsmana başvuru

Başörtülü öğrencilerin eğitimden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle 11 velinin, 3 Kasım’da Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva’ya başvurduğu bildirildi. Aileler, çocuklarının dinî kıyafet tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını belirterek eğitim haklarının korunmasını istedi. Bazı velilerin çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmeleri için Türkiye ve Kanada’daki uzaktan eğitim programlarını araştırdığı belirtildi. Velilerden Gülmira Aslanova ise Eğitim Bakanlığına yaptığı başvuruya, dokuz yıllık eğitimin zorunlu olduğu ve yurt dışındaki uzaktan eğitim programlarının Azerbaycan’da kabul edilmediği yönünde cevap verildiğini aktardı.

Haber Merkezi