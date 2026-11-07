Son 48 saatte 10 Gazzeli daha İsrail tarafından katledildi!

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı son 48 saatte 10 artarak 74 bin 640'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Açıklamada, son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 6'sı yeni saldırılarda ölen, 2'si daha önce yaralanan ve 2'si enkaz altından çıkarılan olmak üzere 10 Filistinlinin cenazesinin getirildiği, 22 kişinin yaralandığı belirtildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1610'a, yaralananların sayısının 5 bin 819'a yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 849 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 640'a, yaralı sayısının ise 175 bin 947'ye ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, 31 Ekim'den bu yana kimlik bilgileri kesinleştirilen 12 cenaze daha toplam ölü sayısına eklendiği ifade edildi. AA

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