"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürmüşler!

07 Kasım 2026, Cumartesi 12:39
İstanbul merkezli 11 ilde tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü tespit edilenlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetlerinin mercek altına alındığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yerinin tespit edildiğini belirten Gürlek, şu bilgileri vermişti:

"Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur."

Bakan Gürlek, milletin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceklerini belirtmişti.

Öte yandan, soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürmüşler!

    19 şehir için sarı kodlu uyarı

    Azledilen Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena gözaltına alındı

    SPK'den 88 kişi hakkında suç duyurusu

    Trump'ı "öldürmekle tehdit ettiği" gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı

    Gazze'deki çadırlar yine sular altında bıraktı

    Seçim kazanmak mı, güven kazanmak mı?

    Almanya'da küçük uçak otoyola düştü: 2 kişi öldü

    Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

    Alacak verecek meselesi mi?

    Mekke Anlaşması Meclis’te kabul edildi

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Trump'ın İsrail'e yardımı durdurması beni adeta yıldırım çarpmışa çevirdi

    Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

    Himalayalar bölgesindeki çığda ölü sayısı 4'e yükseldi

    Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir'de yakalandı - Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama

    Avrupa, bomba ihbarlarıyla alarmda!

    Uzman Diyanet-Sen’den mülakat sisteminde “Adalet” çağrısı

    Bahçelievler'de inşaatın temel kazısında göçük!

    Maden işçilerinin hak arayışı sürüyor: Üretim durduruldu!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    SPK'den 88 kişi hakkında suç duyurusu
    Genel

    Gazze'deki çadırlar yine sular altında bıraktı
    Genel

    Trump'ı "öldürmekle tehdit ettiği" gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı
    Genel

    Almanya'da küçük uçak otoyola düştü: 2 kişi öldü
    Genel

    Azledilen Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena gözaltına alındı
    Genel

    19 şehir için sarı kodlu uyarı
    Genel

    Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürmüşler!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.