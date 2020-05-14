Brezilya, salgını hafife almanın bedelini ağır ödüyor!

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 749 kişi öldü.

"Globo.com" internet sitesindeki habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükseldiğini açıkladı.

Brezilya'da son 24 saatte tespit edilen 10 bin 760 Kovid-19 vakası ile ülkedeki toplam vaka sayısı 188 bin 974'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, son artışla dünyadaki vaka sayılarında ve virüse bağlı can kayıplarında 6. sırada yer alan ülke oldu.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun tedbirsiz ve salgını önemsemeyen yaklaşımı tepki çekiyor

Brezilya Devlet Başkanı'nın, Kovid-19 salgınında gölde jet ski kullanmıştı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin sosyal mesafe uyarılarına rağmen gölde jet ski kullanması tepkilere neden oldu.

Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle 10 binden fazla kişi ölürken, Devlet Başkanı Bolsonaro’nun salgını yeterince ciddiye almaması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Brezilya basınındaki haberlerde Bolsonaro'nun, 30 misafiri ile mangal partisi vermeyi planladığı ancak eleştirilerin ardından bu etkinliği iptal ederek, gölde jet ski kullanmaya karar verdiği bildirildi.

Bolsonaro’nun başkent Brasilia'da yer alan Paranoa Gölü’nde jet ski kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, binlerce kişi Bolsonaro'ya tepki gösterdi.

Bolsonaro, salgını "histeri" şeklinde nitelendirmişti

Brezilya'da Kovid-19’a karşı tutumu nedeniyle eleştirilen aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının dikkate alınmasını savunduğu için anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta’yı 16 Nisan'da görevden almıştı.

Kendisine karantina önerildiği dönemde dışarı çıkıp destekçileriyle tokalaşan, halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro, salgını "histeri, "kuruntu" ve "küçük bir grip" şeklinde nitelendirerek, karantina tedbirleri uygulayan eyalet valileri ile belediye başkanlarını eleştirmişti.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 10 bin 739 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19 şu ana kadar 156 bin 862 kişide görüldü.