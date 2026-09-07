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7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Çiftçi çaresiz kaldı

07 Eylül 2026, Pazartesi
İzmir Kınık’ta çiftçiler, artan girdi maliyetleri ve düşük ürün fiyatları nedeniyle üretimde zorlandıklarını belirterek tepki gösterdi.

Çiftçiler, artan gübre, ilaç, fide, elektrik, sulama ve işçilik maliyetlerine karşılık domates, biber, mısır ve karpuz gibi ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Üreticiler, ürünlerin aylar sonrasına vadeli alınmasının da ekonomik yüklerini artırdığını söyleyerek seslerinin duyulmasını istedi. Sefa Köken isimli çiftçi, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:  “Madencilik hayatımızdan sonra çiftçilik yapmaya çalışıyoruz ve maalesef yok olduk. Her yıl gitgide kötüye gidiyoruz. Evvelki seneki fiyatlara ürünlerimizi satıyoruz. Maliyetlerin 5 katı, 10 katı olduğu yerde ürünlerimiz bedava gidiyor ve 6 ay, 7 ay vadeli gibi ürün döküyoruz. İşçi parasını bile alamıyoruz. Hiç kimse çiftçinin sesini duymuyor maalesef. Bu hadise içinde insanlar üretimden uzaklaştı. Üretimden uzaklaştı ama yapacak başka bir iş de kalmadı. İnsanlar şu an çaresiz bir şekilde, çiftçiler çaresiz bir şekilde bekliyor.”

İzmir - Anka

 

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