“Bu bir savaş değil SOYKIRIM”

İspanya’nın başkenti Madrid’de toplanan binlerce İspanyol, “Katil İsrail”, “Bu bir savaş değil soykırım”, “Özgür Filistin” sloganları attılar.

Gazze'deki esirlerin yakınlarından Netanyahu protestosu: "Yüzyılın kaybı"

Thomas Friedman: Bu İsrail hükümeti bizim müttefikimiz değil

İsrail’in Gazze’yi işgalinin başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana İspanya’da ilk kez İsrail karşıtı tek bir noktada ulusal gösteri organize edildi. Otobüsle, trenle ve özel araçlarıyla İspanya’nın dört bir yanından başkent Madrid’e gelen binlerce kişi, Meclis binasının da güzergah içinde olduğu kent merkezinde gösteri yaptı. “Filistin’in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı” (Rescop) isimli sivil toplum örgütünün çağrısıyla Bask, Valensiya, Murcia, Endülüs, Asturias, Navarra, Katalonya, Kastilya ve Leon gibi farklı özerk yönetimlerden Madrid’e gelen ve Rescop’a göre sayıları 50 bini aşan kalabalık, “Katil İsrail”, “Bu bir savaş değil soykırım”, “Özgür Filistin” sloganları attı.

Dünya İsrail’e dur demiyor

Gösteri sonunda Sol Meydanı’nda yapılan konuşmada, İspanya hükümetine ve uluslararası topluma İsrail ile silah ticareti başta olmak üzere tüm ilişkilerin askıya alınması, Gazze’deki soykırımın durdurulması çağrısı yapıldı. Diğer yandan gösteriye katılan ve İspanyolların hissiyatlarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadıkları görüldü. Pilar Santos, “Çok acı çekiyorum. Nazilerin, Yahudîlere yaptığının çok daha fazlasını İsrail Filistinlilere yapıyor. Onların geleceğini çalıyor, çocukları öldürüyor. Ben de bir anneanneyim. Kendi başıma böyle bir şey gelse dayanamam” diyerek, gözyaşları içinde daha fazla konuşmaya devam edemeyeceğini söyledi. Yolanda Gonzalez, “Tüm hükümetler, tüm dünya maalesef İsrail’e karşı hiçbir şey yapmıyor. Her geçen gün durum daha da kötüye gidiyor. Nazilerin kendi dönemlerinde (nihaî çözüm) dedikleri anı şu anda Gazze’de yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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Gıda ambargosuna hayır

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme kararına tepki gösterildi.

Göstericiler, "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır", "Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak", "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteriye katılan İsveçli aktivist Karen Wild, İsrail'in Filistinlilere karşı gıda ambargosu uygulayarak açlığı kasıtlı olarak kullanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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Gazze susuzluktan ölüyor

Filistin Su İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in altyapıyı tahrip etmesi, elektriği kesmesi, yakıt ve temel insani maddelerin girişini engellemesi nedeniyle su hizmetlerinin neredeyse tamamen durduğu ve insanî bir felâketin kapıda olduğu vurgulandı. Gazze’deki su ve kanalizasyon tesislerinin yüzde 85’inin ciddî hasar gördüğü, yeraltından çıkarılan suyun yüzde 70-80 oranında azaldığı ve sonuç olarak, kişi başına düşen su tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durumlar için önerdiği asgari miktarın da altına yani günde 3 ila 5 litreye kadar düştüğü ve Gazze’nin “susuzluktan ölen bir bölgeye dönüştüğü” dile getirildi.

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Netanyahu’ya istifa çağrısı

İsrail’de her cumartesi olduğu gibi başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenleyen Gazze’deki esirlerin yakınları, İsrail’in “yüzyılın kaybı” ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Tel Aviv’deki Habima Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye seslenen İsrailli esirlerden Guy Illouz’un babası Michel Illouz, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı planının hayatta kalan esirlerin de ölümüne neden olacağını, bu saldırının yasa dışı bir emir olduğunu ve suç teşkil ettiğini söyledi. Tel Aviv’in yanı sıra, Hayfa, Kirya, Batı Kudüs ve Gazze sınırındaki Nir Oz yerleşiminde binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Gösterilerde Netanyahu hükümeti istifaya davet edildi.