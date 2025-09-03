"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Putin: Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin

03 Eylül 2025, Çarşamba 19:50
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı konusunda tünelin sonundaki ışığı gördüğünü belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi Moskova’ya davet ederek, kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin, Çin’e gerçekleştirdiği dört günlük ziyaretin ardından Pekin’de Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin’le Rusya arasında doğal gaz ticaretine ilişkin varılan anlaşmalara ilişkin konuşan Putin, “Rus gazının boru hatlarıyla Çin’e sevkiyatı yıllık 100 milyar metreküpe ulaşabilir. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin, piyasa formülüne dayalı bir fiyattan doğal gaz alacak ve ona da avantaj sağlayacak.” dedi

Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediğini belirten Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın da kendisine böyle bir görüşmenin olasılığını sorduğunu ifade etti.

Böyle bir görüşme için iyi bir hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, “Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin.” şeklinde konuştu.

Sağduyunun galip gelmesi halinde Ukrayna konusunda çözüme ulaşılabileceğine işaret eden Putin, "Trump yönetimi de çözüm için samimi bir çaba gösteriyor. Bence tünelin sonunda belli bir ışık göründü. Durumun nasıl geliştiğini görelim. Aksi takdirde, belirlediğimiz görevleri askeri yollarla çözmek zorunda kalacağız." dedi.

Ukrayna ile İstanbul müzakereleri

Ukrayna’nın NATO'ya girmesine karşı olduklarını yineleyen Putin, toprak takası karşılığında Ukrayna’ya güvenlik garantisi sağlamasına ilişkin bir anlaşmanın ise gündemlerinde olmadığının altını çizdi.

Putin, Ukrayna’daki toprak konusuyla ilgili referandum yapılması gerektiğini belirterek, “Ancak sıkıyönetim kapsamında referandum yapılamaz. Bu, referandum yapmak için sıkıyönetimin kaldırılması gerektiği, bu yapılır yapılmaz da başkanlık seçiminin yapılması gerektiği anlamına geliyor. Bu süreç sonsuza kadar böyle sürebilir.” dedi.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy’nin çalışmalarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Putin, Ukrayna ile müzakerelerdeki Rus heyetinin seviyesini yükseltmeye hazır olduklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Pekin’de karşılaşmalarına ilişkin konuşan Putin, “Aliyev ile selamlaştım, eşiyle selamlaştım. Birkaç kelime konuştuk. Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde sorunlar var, ancak ilişkileri geliştirme isteği her şeyi yerli yerine oturtacaktır.” şeklinde konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 234
