ABD’li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump’ın Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi önerisine tepki gösterdi.

Kendisi de bir Yahudî olan ancak İsrail politikalarına karşı tutumuyla bilinen Sanders, “Trump Gazze’yi ‘temizlemek’ ve orada yaşayan milyonlarca Filistinliyi komşu ülkelere sürmek istediğini söylüyor. Bunun adı etnik temizliktir ve bu bir savaş suçudur” sözleriyle cevap verdi.

Okunma Sayısı: 339

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.