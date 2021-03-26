Büyük tepki çekmişti: İngiltere'de küstah öğretmen açığa alındı

İNGİLTERE’DE BİR OKULDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN DERSTE, PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED’İ (ASM) UYGUNSUZ ŞEKİLDE TASVİR EDEN BİR KARİKATÜRÜ ÖĞRENCİLERİNE GÖSTERMESİ SEBEBİYLE AÇIĞA ALINDI.

İngİltere’de bir okulda görevli öğretmen derste, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (asm) uygunsuz şekilde tasvir eden bir karikatürü öğrencilerine göstermesi sebebiyle açığa alındı. Ülkenin kuzeyindeki Leeds şehrine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Batley şehrinde bazı kesimlerin büyük tepkisini çeken olay sebebiyle okul yönetimi soruşturma başlattığını duyurdu. Pazartesi günü Batley Grammar School’da yaşanan olay sonrası açıklama yapan okul müdürü Gary Kibble söz konusu öğretmenin özür dilediğini belirterek,

“Yaşanan hadise kabul edilemez bir şey. Okulun ilgili bölümünde eğitimi durdurduk. Öğrenciler her inanç ve dini öğrenmeli ancak bunun hassas ve uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Şu anda kurumumuzda her kesimin desteğini alacak şekilde nasıl ilerleyeceğimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz.” diye konuştu.

PROTESTO EDİLDİ

Kİbble ayrıca olaya karışan 29 yaşındaki öğretmenin soruşturma tamamlanana kadar ders veremeyeceğini de sözlerine ekledi. Olayın ardından okul önünde yaklaşık 100 kadar öğrenci velisi toplanarak yaşanan durumu protesto etti ve söz konusu öğretmenin işine son verilmesini istedi.

Okul yönetimi ise protestolarda koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığını ve herhangi bir çalışanlarına karşı baskı kurulmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Öte yandan olaya karışan din öğretmeninin kimliğinin internet ortamında dolaşmaya başlaması sebebiyle can güvenliği sebebiyle İngiltere polisi tarafından saklandığı kaydedildi. Batley Grammar School’da yaklaşık 700 öğrenci olduğu ve bu rakamın yaklaşık 4’te 3’ünün azınlık ya da belirli bir etnik gruba mensup ailelerin çocukları olduğu kaydedildi.