ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

California'da fırtına ve sel : 3 kişi öldü

26 Aralık 2025, Cuma 09:42
ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve sellerde ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

BBC'nin haberine göre, şiddetli fırtına Los Angeles kentinin bazı bölgelerinde tahliye ve ana yolların kapatılmasına yol açtı.

Yetkililer sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken, dün itibarıyla eyalette yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD Hava Tahmin Merkezi de çok sayıda ani sel olayının yaşanmasının mümkün olduğu uyarısında bulundu.

Yetkililer, San Diego kentinde 64 yaşındaki bir kişinin çarşamba günü devrilen bir ağacın altında kalarak öldüğünü, 70 yaşlarında bir başka kişinin de Mendocino bölgesinde pazartesi günü "dalga nedeniyle okyanusa sürüklenmesi sonucu" öldüğünü açıkladı.

74 yaşındaki bir kişinin de Redding bölgesinde hafta sonu sel nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.

California Valisi Gavin Newsom, eyalette son günlerde etkili olan yağış ve fırtınaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Newsom, ocak ayında Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yangının ardından zarar gören alanların şiddetli yağış, çamurlu toprak kaymaları ve moloz akışı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydetmişti.

AA

