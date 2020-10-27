Çekya'da gece dışarı çıkma yasağı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki günlük yüksek artışlar nedeniyle karantina uygulanan Çekya'da, virüsün yayılmasını önlemek için gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Avrupa'da ikinci dalganın etkili olduğu ülkelerden Çekya'da hükümet salgın hastalıkla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Halihazırda karantina uygulanan ülkede yarından itibaren saat 21.00'den 05.00'e kadar acil durumlar dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Gece sokağa çıkma yasağının bir hafta süresince uygulanması öngörülen ülkede pazar günleri alışverişe izin verilmeyecek. Çekya'da son 24 saatte 10 bin 273 yeni vaka tespit edilirken, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı toplamda 162 bin 785’e, can kaybı 2 bin 365'e yükseldi. AA

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