Sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağını, hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.

MGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere azalarak hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor” denildi. Ankara-ANKA

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