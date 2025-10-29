"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir

29 Ekim 2025, Çarşamba 03:00
Bakanlıktan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.

Saldırılar sonucunda, sivillerin öldüğü yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdüreceği ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hattın ilerisinde bulunuyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Hamas da Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğunu belirtmişti.

