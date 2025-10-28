"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

AB: Topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz

28 Ekim 2025, Salı 16:33
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ne şekilde olursa olsun, hava sahamıza veya topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz." dedi.

Von der Leyen, Stockholm'de Nordik Konseyi Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

 

Hazırlıklılık ve teyakkuz konusunda kuzeydeki ülkelerin örnek teşkil ettiğini belirten von der Leyen, bu ülkelerde hazırlıklılık ve teyakkuzun toplumun her kesimine işlemiş durumda olduğunu ifade etti.

23 Ekim'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın 2030 yılına kadar savunma hazırlıklılığına yönelik yol haritasını ilerletme kararı aldığını anımsatan von der Leyen, aynı zamanda Ukrayna'ya yönelik güçlü desteğin nasıl sürdürebileceğini de görüştüklerini söyledi.

Von der Leyen, kuzey ülkelerinin bu konuda desteğinin hayati önem taşıdığının altını çizerek, "Elbette deneyimlerimiz, sizin bilgi ve tecrübelerinizden besleniyor. Bu, kuzeydeki Arktik bölgesinin izlenmesinden doğudaki saldırgan bir komşunun caydırılmasına kadar uzanıyor ve tüm Avrupa için bir rehber niteliği taşıyor." diye konuştu.

"Rusya'nın varlıklarının kullanılması hukuken sağlam bir öneri"

Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya borç olarak verilmesine ilişkin bir soruyu cevaplayan von der Leyen, AB Konseyinin 2026 ve 2027 yıllarında Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt etmesinden büyük memnuniyet ve minnettarlık duyduğunu belirtti.

Von der Leyen, bu çerçevede dondurulmuş Rus varlıklarının önem taşıdığını, bu plan uyarınca nakit bakiyelerin kullanılarak Ukrayna'ya bir kredi verilmesinin öngörüldüğünü anımsattı.

Ukrayna'nın bu krediyi eğer Rusya tazminat öderse geri ödeyeceğini söyleyen von der Leyen, "Dolayısıyla bu hukuken sağlam bir öneri. Kolay değil ama sağlam bir öneri." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyinin AB Komisyonundan söz konusu plana ilişkin teknik detayların netleştirilmesini talep ettiğini hatırlatarak, bunun üzerinde çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Diğer taraftan Rusya'ya verilen mesajın çok açık olduğuna dikkati çeken von der Leyen, "Uzun vadeli bir sürecin içindeyiz. Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız ve Ukrayna'nın yanında, ne kadar sürerse sürsün, durmaya devam edeceğiz." dedi.

"Hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz"

Litvanya'nın hava sahası ihlallerine yönelik ülkeyle tam dayanışma içinde olduklarını belirten von der Leyen, "Bu bir provokasyondur. Bu tam anlamıyla bir hibrit tehdittir ve buna kesinlikle tahammül edemeyiz." diye konuştu.

Von der Leyen, söz konusu ihlallerin hazırlıklılık yol haritası ve onun içindeki başlıca girişimler için çok güçlü bir gerekçe olduğunu kaydederek, "Ne şekilde olursa olsun, hava sahamıza veya topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle, hazırlıklılık yol haritasını güçlendirmek hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sındırgı depreminde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor - Uzmanlardan "deprem fırtınası" açıklaması

    Ahmet Minguzzi cinayeti davasında tahliye kararının kaldırılması için istinafa başvuruldu

    AB: Topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz

    Meteoroloji Karadeniz kıyıları için uyarıda bulundu

    Gazze’de büyük bir sağlık ve çevre felaketi kapıda!

    Sudan-Faşir'de 2 günde 26 binden fazla kişi yerinden edildi

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 'Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var'

    Tefekküre davet

    İsrailli Milletvekili Cassif dünyayı uyardı: Gazze'ye çok geç kaldınız, Batı Şeria için erken harekete geçin!

    Vergide adaletsizlik artacak

    Gıda fiyatları 65 aydır artıyor

    İsrail Gazze’de yeni silâhlar denedi

    Çin'den ABD'ye "Güney Çin Denizi" tepkisi

    ABD'ye ait 1 uçak ve 1 helikopter 30 dakika arayla düştü

    Gazze’deki Mısır Komitesi: Ağır iş makineleri ve ekipmanlar enkaz kaldırma için Gazze'de

    Arjantin seçimlerini Milei liderliğindeki iktidar partisi kazandı

    Çanakkale-Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ "siyasal casusluk" soruşturmasında tutuklandı

    Özel: Önce Erdoğan’a ve bakanlarına sorun

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 'Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Risale-i Nur'dan eğitim modeli
    Genel

    Yeni Asya Vakfı’nda “Risale-i Nur’da Vicdan” konuşuldu: Aile ve toplum sağlığı vicdan meselesidir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sudan-Faşir'de 2 günde 26 binden fazla kişi yerinden edildi
    Genel

    Gazze’de büyük bir sağlık ve çevre felaketi kapıda!
    Genel

    Meteoroloji Karadeniz kıyıları için uyarıda bulundu
    Genel

    AB: Topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz
    Genel

    Ahmet Minguzzi cinayeti davasında tahliye kararının kaldırılması için istinafa başvuruldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.