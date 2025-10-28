Vahim düzenleme geri çekilmeli - Yasa yapmak bu kadar gayr-ı ciddi olmamalı

Şamil Tayyar ve Abdurrahman Dilipak, savcılara mahkeme kararı olmadan el koyma yetkisi veren düzenlemeyi “vahim hata” olarak niteleyerek geri çekilmesini istedi.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected]

AKP eski Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, Meclis gündeminde olan torba kanunda mülkiyet hakkıyla ilgili tüm katalog suçlarda hâkim kararı ve MASAK, BDDK gibi ilgili kurumlardan rapor almadan savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verilmesinin çok vahim bir düzenleme olduğunu söyledi.

Mevcut durum bile problemliyken, Anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkına getirilen hukukî kısıtlamaların bu denli kolaylaştırılmasının sistemin can damarına ağır bir müdahale olduğunu söyleyen Tayyar, “Keyfiyete sebep olur. Kara para ve terörün finansmanıyla mücadele adı altında, mahkeme ve MASAK gibi kurumları devre dışı bırakarak, sadece savcılık kararıyla mal varlığına el koymanın yolu açılırsa, bu yetkinin yarın hangi keyfiyetle uygulanacağını bilemezsiniz. Kanunlar, iyi niyetle uygulanma maksadına değil kötü niyetle uygulanma ihtimaline göre özenle çıkarılır. Bu vahim hatadan mutlaka dönülmelidir. Yanlış yapıyorsunuz. çok vahim bir düzenleme konusu var” dedi.

Tek parti meclisinden ne farkınız kalır?

Tayyar’ın bu sosyal paylaşımını alıntılayan yazar Abdurrahman Dilipak, “Asıl vahim olan şu: Bu yasaları kim hazırlıyor ve bu teklifler nasıl meclis grubunda incelenmeden kabul ediliyor ve nasıl bu saçmalıklara milletvekilleri ellerini kaldırarak ve indirerek onay veriyorlar. Yasa yapmak bu kadar gayri ciddi şekilde olmamalı. Bu tezgahta sorumluluğu olanları partiden ihraç mı ediyorsunuz, millî iradeye tuzak kurdukları için yargılıyor musunuz. Cumhuriyetin 102. yılında bu yakışıyor mu? Tek Parti, MK Meclisinden ne farkınız kalır bu durumda” değerlendirmesinde bulundu.