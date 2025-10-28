Gazze’de büyük bir sağlık ve çevre felaketi kapıda!

Gazze Belediyesi, bölgede 250 bin tonun üzerinde çöpün birikmesi, atık suların sokaklara sızması ve temiz su eksikliği nedeniyle Filistin halkının ciddi çevresel ve sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

İsrail, atıklarını da Gazze Şeridi'ne boşaltıyor!

Gazze Belediyesi Sözcüsü Asım en-Nebih tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de iki yıldır devam eden soykırımında belediye araç ve ekipmanlarının yüzde 85'inden fazlasının zarar gördüğünü ve 250 bin ton çöpün biriktiğini belirtti.

Nebih, "Gazze, su kıtlığı ve kent genelinde çeyrek milyon tondan fazla atığın birikmesi dahil vatandaşların hayatını tehdit eden çeşitli sağlık ve çevre felaketleriyle karşı karşıya." dedi.

Kent genelinde çöp yığınlarının giderek arttığını, bu nedenle kemirgenler ve haşerelerin çoğaldığını, bulaşıcı hastalık ve salgınların yayıldığını aktaran Nebih, İsrail'in Gazze Belediyesi ekiplerinin Cuhar ed-Dik'te bulunan çöp sahasına girişine müsaade etmediğini aktardı.

Nebih, şöyle devam etti:

"Gazze’de içme suyu sıkıntısı, çöp birikimiyle aynı anda yaşanıyor. Bu durum yüz binlerce vatandaşın hayatını tehdit ediyor. Belediyenin temizlik çalışmalarını yürütmek için yeterli araç, yakıt ve ekipman da yok."

İsrail, Gazze Belediyesi ekiplerinin çöp sahasına erişimini engelliyor

Nebih, İsrail güçlerinin belediye personelinin çöplere ulaşmasına izin vermediği Cuhar ed-Dik bölgesinin ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planına göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan İsrail askerlerinin kontrolünde olduğunu kaydetti.

"İsrail ordusu geri çekilme hattının doğusundaki bölgeleri tamamen kontrol altında tutuyor." diyen Nebih, bu nedenle belediye personelinin "Gazze'nin atıklarını bölgeye taşıyamadığını" vurguladı.

Nebih, "Lağım sularının sızıntısı yüzünden birçok cadde yaşanmaz hale geldi. Bu durum salgın hastalık riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma "acil müdahale” çağrısında bulunan Nebih, "Yeni araçların ve yakıtın girişine izin verilmezse, Gazze halkı hastalık ve salgınlardan ölmeye başlayacak." uyarısında bulundu.

Gazze'deki Filistin hükümetinin verilerine göre, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de son iki yılda yaklaşık 700 bin metrelik kanalizasyon hattını tahrip etii.

İsrail’in Gazze'ye yönelik iki yıldır devam eden saldırılarında 68 bin 527 Filistinli şehit oldu, 170 binden fazla kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail saldırısında hasar alan yapının çökmesi sonucu 2 kişi şehit oldu

Gazze kentinin batısındaki liman çevresinde, İsrail saldırısında hasar alan bir yapının çökmesi sonucu Filistinli 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin liman yakınlarında bakım çalışmaları yürütürken çöken yapının beton duvarlarının altından iki işçinin cansız bedeni ile bir yaralıyı çıkardığı belirtildi.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, yapının duvarlarının önceki İsrail bombardımanlarında hazar gördüğünü ve yıkılma tehlikesi taşıdığını söyledi.

Basal, "Gazze Şeridi’ndeki binlerce bina, İsrail’in son saldırılarında neden olduğu büyük yıkım nedeniyle her an çökme tehlikesi altında." dedi.

Gazze Şeridi'nde kısmen yıkılmış ya da oturulamayacak durumda olan evlerine dönmek zorunda kalan Filistinlilerin gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Basal, ekiplerin her gün çok sayıda binada çatlaklar ve kısmi çökmelerle ilgili onlarca ihbar aldığını, ancak inceleme veya acil güçlendirme için imkanların bulunmadığını ifade etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail saldırılarında sivil altyapının yüzde 90'ı yok oldu. Gazze Şeridi'ndeki zararın tahminlere göre yaklaşık 70 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evine saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’nın güneyindeki Samu beldesi yakınlarında bir Filistinli ailenin evine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi atlattı.

Samu Belediyesinden yapılan açıklamada, yerleşimcilerin Mahmud Ahmed ed-Dugamin’e ait eve gaz bombaları attığı belirtildi.

Saldırı sonucu ailenin 5 ferdinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve Yatta Devlet Hastanesine kaldırıldıkları aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrailli saldırganların evin kapılarını kırdığı, araçlarını tahrip ettiği ve aileye ait koyun ağılına da saldırdığı ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi; bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.