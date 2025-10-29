"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA

AB’den Türkiye’ye kırmızı çizgi

29 Ekim 2025, Çarşamba
Avrupa Birliği (AB), resmî internet sitesinde yayımladığı “2025 aktüel durum” başlıklı genişleme sürecine ilişkin açıklamasında, Türkiye’nin adaylık sürecinin durdurulduğunu belirtti.

AB’nin genişleme haritasında Türkiye’nin “kırmızıya alınan tek ülke” olması dikkat çekti. AB, bu kararın gerekçesi olarak “demokrasi ve hukukta gerileme” yaşanmasını gösterdi ve müzakerelerin yeniden başlamayacağını ifade etti.

Gerekçe: İfade hürriyeti ve hukukta gerileme

AB’nin 2005 yılında başlattığı müzakereleri durdurma sebepleri, yapılan açıklamada detaylı olarak belirtildi. AB, Türkiye ile süren müzakerelerin ardından gelen reformlardan memnun olmadığını dile getirdi. Sözcü’nün haberine göre; açıklamada, ifade hürriyeti konusuna vurgu yapılarak, özellikle tartışmalı ceza kanunu maddelerinin kaldırılması veya değiştirilmesi gerektiği belirtildi. AB, bir Avrupa demokrasisinde eleştirmenlerin, akademisyenlerin siyasî zulme uğramasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Yargı reformu, yolsuzlukla mücadele, kadınlar, çocuklar ve sendikalar için daha güçlü haklar konusunda iyileştirmeye ihtiyaç var” denildi.

“Fasılların açılması söz konusu değil”

2016 yılında durdurulan müzakereler için yapılan değerlendirmede, “Türkiye’nin AB’den giderek uzaklaşması; demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı bağımsızlığı alanında ciddi gerilemeler yaşanması sebebiyle başka fasılların açılmasının söz konusu olamayacağı...” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Türkiye’nin “ayrı bir partner olarak tutulmasının ise faydalı olduğuna” değinildi. AB’nin genişleme sürecine ilişkin açıklamada Balkanlar’ın da içine alınarak genişlediği belirtildi. Yeni üye adayları; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye olarak sıralandı.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 239
