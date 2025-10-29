Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kıyametin gerçekleşmesi ise göz açıp kapayıncaya kadar, yahut ondan da yakındır. Şüphesiz ki Allah’ın kudreti her şeye yeter. Nahl Suresi: 77 HADİS: Biriniz öfkelendiğinde sussun. Camiü’s-Sağir, No: 2662

