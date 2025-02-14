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Çernobil Nükleer Santrali'ne dron saldırısı düzenlendi

14 Şubat 2025, Cuma 12:39
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktörünü koruyan yeni güvenlik kapsülüne dron isabet ettiği, bunun koruyucu metal kapsülün çatısında yangına neden olduğunu bildirdi.

UAEA'nın X hesabından yapılan açıklamada, 1986'da nükleer kazanın yaşandığı 4. reaktörden geriye kalan unsurları korumak için 2016'da inşa edilen yeni güvenlik kapsülünün çatısında, gece geç saatlerde patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada Ukraynalı yetkililerin, koruyucu kapsüle dron isabet ettiği ve bunun da yangına yol açtığı bilgisini, ajansın Çernobil'deki müfettişlerine aktardığı kaydedildi.

Patlama sonrasında itfaiye birimlerinin yangına müdahalede bulunduğu vurgulanan açıklamada, dron saldırısının koruyucu kapsülün iç kısmına zarar vermediği, bu nedenle reaktörün içinde ve dışında yapılan ölçümlerde radyasyon seviyesinin normal olduğu bildirildi.

Olayda ölen ya da yaralanan bulunmadığına işaret edilen açıklamada, ajans müfettişlerinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin dron saldırısına ilişkin ifadelerine de yer verildi.

Grossi, Çernobil'de yaşanan bu olayın ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde son zamanlarda artan askeri faaliyetlerin, her iki santrale yönelik nükleer güvenlik riskinin devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "Rehavete yer yok, UAEA yüksek alarmda halinde kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy: Santraldeki radyasyondan "dünyayı koruyan sığınağa" saldırı düzenlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde yıkılan 4'üncü reaktörü koruyan yapıya saldırı düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, "Güçlü patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı İHA'sı, bu gece Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinden gelen radyasyondan dünyayı koruyan sığınağı vurdu." ifadesini kullandı.

Sığınağı Amerikalı, Avrupalı ve diğer ülkelerle inşa ettiklerini belirten Zelenskiy, "Dünyada bu tür tesislere saldırabilen, nükleer santrallerin (bulunduğu) topraklarını işgal edebilen ve sonuçlarını düşünmeden çatışmalara girebilen tek devlet bugün Rusya'dır. Bu, tüm dünyaya yönelik bir terör tehdididir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenkiy, saldırı düzenlenen alanda yangının çıktığını, şimdilik bölgede radyasyonun yükselmediğini kaydederek "İlk tahminlere göre sığınakta büyük hasar meydana geldi." bilgini paylaştı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik her gece benzer saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Bu da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmadığı anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da 4. reaktörde meydana gelen patlama nedeniyle nükleer facia yaşanmıştı.

AA

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