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7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Girne açıklarındaki gemi kazasından 1 naaş daha bulundu

07 Eylül 2026, Pazartesi 00:32
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi. Kazada can verenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

 

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi. Kazada vefat edenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 

BULUNAN NAAŞ 55-60 YAŞLARINDA ERKEK

KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıkarındaki gemi kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığını belirten Üstel, şunları kaydetti: "Ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır. Böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14’e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14’e düşmüştür."

Yaptığı yazılı açıklamada, arama çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiğini hatırlatan Üstel, KKTC halkına tekrar başsağlığı  temennisinde bulundu. Lefkoşa-ANKA

Etiketler: KKTC, Girne kaza, Gemi kazası,
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