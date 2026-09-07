Yüzde 9 ilk kez sandığa gidecek

Türkiye’deki çeşitli anket ve araştırma şirketlerine göre (BUPAR, ORC, KONDA vb.) seçimler normal tarihi olan 2028’de yapılırsa toplam seçmen sayısının 71,6 milyona yakın olması bekleniyor. Seçim sırasında yaklaşık 6.5 milyon genç yani toplam seçmen sayısının %9’u ilk kez sandık başına giderek oylarını kullanacak.

KONDA & GoFor’un (Gençlik Algı Araştırmaları) paylaştığı son verilere göreyse sandıktaki ağırlıklı grubu Y ve Z kuşağı oluşturacak. Cumhuriyet’in haberine göre, gençlere yayılmaya çalışılan umutsuzluğun aşılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Barış Övgün, “Artık bu ülkeden bir şey olmaz. Seçimlerle bu düzen değişmez algısı çok yayılıyor. Bu da çok tehlikeli bir algı. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden seçime giden süreçte en çok önem verdiğimiz ve vereceğimiz şeylerden biri de bu” dedi. Haber Merkezi

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