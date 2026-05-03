Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Filistinli gazetecilerin korunması için uluslararası eylem" çağrısı

03 Mayıs 2026, Pazar 15:51
İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 262 gazeteciyi öldürdü, 500'den fazlasını yaraladı ve yaklaşık 50 gazeteciyi hala alıkoyuyor.

Hamas, İsrail'in işlediği savaş suçlarının ortaya çıkmasını önlemek için Filistin'de gazetecileri öldürmeye ve alıkoymaya devam ettiğini belirterek, basın mensuplarının korunması adına uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle yazılı açıklama yapan Hamas, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 262 basın mensubunu öldürdüğünü belirtti.

İsrail'in bu sürede Gazze'de 500'den fazla gazeteciyi yaraladığını ve yaklaşık 50 gazeteciyi hapishanelerde alıkoymaya devam ettiği kaydedilerek, bunun "tüm uluslararası norm ve sözleşmelerin ihlali" olduğu ifade edildi.

Hamas'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Basın mensuplarına karşı işlenen bu suçlar, gaspçı İsrail'in Filistin meselesine ilişkin gerçeklerin ortaya çıkmasından ve işlediği suçları ifşa eden haberlerin dünyaya aktarılması, yayılması ve takip edilmesinden ne kadar korktuğunu gözler önüne seriyor.”

Basın özgürlüğünün uluslararası sözleşmeler ve yasalarla güvence altına alınmış bir hak olduğu vurgulanarak, İsrail'in basın özgürlüğünü açıkça ihlal etmesi ve işlediği bu suçlar nedeniyle yargılanmaması kınandı.

İsrail'in uyguladığı soykırımdan bu yana uluslararası medyanın Gazze Şeridi'ne girişini engellemeye devam ettiği kaydedildi.

Hamas, basın özgürlüğü aleyhinde işlenen bu ihlalleri reddetmek ve kınamak için küresel eylem çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan yasal ve insani sorumluluklarını üstlenmelerini isteyen Hamas, Filistinli gazetecilere karşı işlenen suçların durdurulması, gözaltına alınan gazetecilerin akıbetinin açıklanması ve serbest bırakılmaları için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Hamas, İsrail'in Filistinli gazeteciler aleyhinde işlediği ihlalleri ifşa etmek ve işlediği suçlardan dolayı yargılanması için küresel hareket çağrısı da yaptı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, dünkü açıklamasında, ölü ve yaralıların yanı sıra bölgedeki 3 gazetecinin hala kayıp olduğunu; akıbetlerinden ciddi endişe duyulduğunu aktarmıştı.

BM tarafından 1993 yılında alınan kararla 3 Mayıs, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmaya başlandı.

AA

