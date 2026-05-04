Trump, ‘korsan’lıkla övündü

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’nın Palm Beach şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı deniz ablukasına değinen Trump, “Okyanusun üzerinde büyük hoparlörlerle (İran gemilerine) ‘silahı doğrulttuk, geminizi döndürün’ diyoruz. Onlar da ‘evet, evet, İran’a geri dönüyoruz’ diyorlar” ifadesini kullandı. Trump, ABD Donanması’nın 19 Nisan’da İran’a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin, “Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok kârlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz” diye konuştu.

İran: Top artık ABD’nin sahasında

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kâzım Garibabadi, başkent Tahran’da çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleri ile bir araya geldi. Garibabadi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da millî çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, “İran teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında” ifadelerini kullandı​​​​​​​. İran’ın ABD’ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.