Kitap okuyan kâinatı okur

Çarşamba’da düzenlenen 8. Kitap Fuarı, kapılarını açtı. Açılışta konuşan Nurullah Genç, "Bütün kitaplar, büyük kitabı anlamak içindir” diyerek kâinat ve Kur’ân’ın anlaşılmasında okumanın önemine işaret etti.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Ali Fuat Başgil etkinlikleri kapsamında düzenlenen 8. Kitap Fuarı 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 2-10 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak fuarda 70’ten fazla yayınevi ve 100’ün üzerinde yazar yer alıyor.

Yeni Asya Neşriyat fuarda

Fuarda Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur Külliyatı, açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm meali ve birçok seçkin eseri okurlarına sunuyor. 10 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda, yazarlarımız Abdülbaki Çimiç ve Şükrü Bulut kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla buluşacak. Ayrıca Şükrü Bulut, "Günümüz gençlerinin problemleri ve çözüm yolları" konulu sohbetiyle, 8 Mayıs Cuma günü saat 16:00'da fuar alanı söyleşi salonunda olacak.

Cehalet mankurt insan üretir

Açılış konuşmasını yapan şair ve yazar Nurullah Genç, cehaletin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Okuma alışkanlığının zayıflamasını eleştiren Genç şöyle konuştu: "Cehalet, mankurt insan üretir. Mankurt insan zaten hafızasındaki kelimeleri elinden alınmış insan demektir. Bu çağı maalesef yeryüzünü küreselleşme mantığı içerisinde idare etmeye çalışanların insanları köleleştirmek için büyük bir programı hayata geçirme mücadelesi verdikleri çağdır. Bu yüzden çevremiz ateş çemberi. Bu nedenle en yakınımızdaki bölgelerde Müslümanlar ve bütün dünyada masumlar çile çekiyor. İşte bu yüzden lütfen her gün içimizde öğrenememenin acısını tadarak yaşayalım. Bu bizi kelimelerin esrarına ulaştıracaktır. Bu bizi kelimeye, kelam-ı kibara, şiire, mukaddes metinlere ulaştıracaktır. Bu bizim mahalleyi yalandan, laftan küfürden, herzeden uzak tutacaktır.

Bütün kitaplar büyük kitabı anlamak içindir

“Bir kitabın kaderi onu okuyanın hafızasına bağlıdır” sözünü hatırlatan Genç, kitapların insanı daha büyük hakikatlere ulaştırdığını belirterek, "Bütün kitaplar, bir büyük kitabı anlamak içindir. Eğer biz kitaplardan uzak kalırsak ne kâinat kitabını anlayabiliriz ne de kainat kitabının da kitabı olan kitab-ı Kur'ân-ı Kerîm’i anlayabiliriz." dedi.

Çıkış yolu: Okumak

Günlük konuşma dilinde ve medya içeriklerindeki küfür, dedikodu ve anlamsız sözlerin giderek yaygınlaştığını da belirten Genç, bu durumun toplumun düşünce dünyasını zayıflattığını ifade ederek bu yozlaşmadan çıkış yolunun kitapla yeniden bağ kurmak olduğunu vurguladı. Çocukların küçük yaşta okumaya yönlendirilmesi gerektiğini belirten Genç, “Kelimeler zenginleşmezse, kitaplarla aramıza duvar örülür” dedi.

Mehtap Y. Yükselten - Yen iAsya