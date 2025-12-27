"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Çin'den ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım kararı

27 Aralık 2025, Cumartesi 13:25
Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'a ABD'nin 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesinin ardından silah ve donanımları üreten 20 Amerikan savunma sanayi şirketi ile 10 yöneticiye yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının 17 Aralık'ta onay verdiği satışın, "tek Çin" ilkesine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye aykırı olduğu, Çin'in iç işlerine müdahale ettiği, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedelediği belirtildi.

 

Tayvan sorunun Çin'in, temel çıkarlarının merkezi ve aşılmaması gereken kırmızı çizgisi olduğunu, Tayvan'a silah satan her şirket ve şahsın bunun bedelini ödeyeceği ifade edilen açıklamada, Yabancı Yaptırımlara Karşı Koyma Yasası uyarınca ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Northrop Grumman Systems, L3Harris Maritime Services, Boeing St Louis, Gibbs & Cox, Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Red Cat Holdings, Teal Drones, ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Dedrone Holdings, Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Rhombus Power ve Lazarus Enterprises'in yaptırım uygulanacak şirketler arasında yer aldığı bildirildi.

Yaptırım kapsamında söz konusu şirketlerin Çin'deki menkul ve gayrimenkul varlıklarının dondurulacağı aktarılan açıklamada, Çinli kişi ve kuruluşların bu şirketlerle her türlü alışveriş, işbirliği ve diğer faaliyetlerinin yasaklanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, aralarında şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de olduğu 10 kişiye aynı koşullarda yaptırım uygulanacağı, bu kişilere ayrıca Çin, Hong Kong ve Makau için vize yasağı getirileceği kaydedildi.

Tayvan'a en büyük ölçekli silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Aralık'ta, Tayvan'a toplam değeri yaklaşık 11 milyar dolar olan silah ve askeri donanım satışına onay vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasında duyurulan anlaşma, 4,05 milyar dolar değerinde 82 adet Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HMARS) ve bağlantılı donanımları, 4 milyar dolar değerinde 60 adet kendinden tahrikli obüs sistemi ve bağlantılı donanımları, değeri 1 milyar doları aşan insansız hava araçları, 1 milyar doları aşan askeri yazılımlar, 700 milyon doları aşan Javelin ve TOW füzeleri ile 96 milyon dolar değerinde helikopter yedek parçası ve Harpoon füzeleri için 91 milyon dolar değerinde bakım ve yenileme araçlarını kapsıyor.

Gerçekleşmesi için ABD Kongresi'nin onayı gereken anlaşma, bugüne dek Tayvan'a yapılan en büyük ölçekli silah satışı olma özelliği taşıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

AA

