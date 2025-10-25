"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Bütçe faiz lobisine teslim

25 Ekim 2025, Cumartesi 12:06
Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde faiz ödemesinin 2,7 trilyon lira olduğunu belirterek, “Bu para, 20 tane Çanakkale Köprüsü, 2 bin tane yangınla mücadele uçağı, 90 tane TCG Anadolu demek. Bir taraftan yollar ve köprüler yapmayı istiyoruz, diğer taraftan bu kadar parayı faiz olarak harcıyoruz. Faiz lobisi maalesef bütçenin tam göbeğinde” dedi.

Vergi ve zam bütçesi
100 TL vergi gelirinin 21 lirası faize gidiyor

 

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Bütçe, bir hesaplaşmanın zeminidir” sözünü hatırlatan Dalgın, “Bu hesaplaşma yönetenlerle yönetilenler arasında olur. Devletin parası diye bir şey yoktur; para milletin parasıdır. Devlete bilmediğimiz bir yerlerden para gelmiyor.

Devletin harcadığı her kuruş, ya vergi ya da borç olarak milletin cebinden çıkıyor. Biz de milletvekilleri olarak, milletin kaynaklarının ne için ve nasıl harcandığını takip etmekle yükümlüyüz. Bütçenin adil, etkin ve verimli olmasını sağlamak durumundayız” dedi.

TBMM - Anka

