'Gerçek anlamda herhangi bir değişim yaşanmadı, uluslararası müdahale istiyoruz'

24 Ekim 2025, Cuma 16:39
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, ateşkese rağmen bölgede hala "insani felaket" yaşandığını belirterek, İsrail'in yürüttüğü soykırımın yansımalarının giderilmesi için uluslararası müdahale talebinde bulundu.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'den bu yana imzalanan ateşkese rağmen Gazze'de "insani felaketin" sürdüğü kaydedildi.

"Gerçek anlamda herhangi bir değişimin yaşanmadığı" ifade edilen açıklamada, bölgeye giren insani yardımların Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Evler yıkılmış durumda, cesetler enkaz altında ve yollar enkazdan dolayı kapalı. Gazze Şeridi genelindeki büyük yıkımın ortasında sivil savunma ekipleri neredeyse tam bir yokluk içinde çalışmaya gayret ediyor. Enkazı kaldırmak ve yeniden inşa etmek, kurbanların cesetlerini çıkarmak ve Gazze'nin acısını hafifletmek için gerekli ekipmanların gelmesi için acilen harekete geçilmesi gerekiyor." denildi.

Ekiplerinin oldukça kısıtlı imkanlar içinde çalıştığı ve "herhangi bir ertelemeyi kaldıramayacak kadar" uluslararası müdahalenin acil olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ne herhangi bir kısıtlama olmaksızın iş makinelerinin mutlaka ulaşması gerektiği kaydedildi.

