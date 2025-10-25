"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hamas’tan millî mutabakat çağrısı

25 Ekim 2025, Cumartesi 09:12
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, başta Filistin yönetimi olmak üzere tüm Filistinli gruplarla ulusal diyaloga açık olduklarını söyledi.

 Mısır’da Fetih ile Hamas hareketlerinden heyetler arasında Gazze’deki ateşkesle ilgili görüşmeler devam ederken Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, uzun yıllardır siyasi bölünmüşlük yaşayan Filistinli gruplar arasındaki diyalog, Gazze’deki ateşkes ve İsrail’in ihlâlleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başta Filistin yönetimi olmak üzere tüm Filistinli gruplarla açık yüreklilikle ulusal diyaloga açık olduklarını kaydeden Kasım, Filistin yönetimini de açık yüreklilikle diyaloga yaklaşmaya çağırdı. Kasım, “Bu, ulusal mutabakatın ve ulusal çıkarların ‘partizan ve dar çıkarların’ önüne geçmesi gereken bir zamandır. Bu sadece Hamas için değil Gazze ve Batı Şeria’daki Filistin halkı için tehlikeli bir zamandır” dedi.

 

“Ateşkese uymaya devam ediyoruz”

Ateşkes anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili de konuşan Kasım, Hamas olarak ateşkese bağlı olduklarını yineledi ve arabuluculardan İsrail’e bu konuda baskı uygulamalarını istedi. Kasım, “anlaşmanın tamamlanması için 7/24 diyalog yürüttüklerini ve sahada varılanları hayata geçirmek için önemli çabalar sarf ettiklerini” kaydetti. Hamas’ın, Katar, Mısır ve Türkiye’den açık teminatlar aldığını ve ABD’den “savaşın fiilen bittiği” ve “anlaşmanın şartlarının uygulanmasının savaşın tamamen sona ermesi anlamına geldiği” yönünde teyit aldığını dile getirdi. Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına da değinen Kasım, bu konunun karmaşık pek çok meseleyi içinde barındırdığı için arabulucularla daha fazla görüşme yapılması gerektiğini ifade etti. 

 

AA

