Çin ve Güney Kore'de son koronavirüs gelişmeleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 332 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 22 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı. Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84 bin 939'a çıktı. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle öldü. Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 851 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı 19'unun durumu ağır olmak üzere 454 olarak açıklandı. Güney Kore Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı irtibatlı 332 Kovid-19 vakası saptandı. Yurt içi kaynaklı 315 yeni vakadan 127'si başkent Seul'de tespit edildi. Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısının 17 bin 2'ye yükseldiği ülkede şimdiye kadar virüsün tespit edildiği 14 bin 169 kişi iyileşti. Güney Kore'de, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 309 kişi öldü. AA

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