Daha fazla kan akmasın dedi, göreve döndü

Sudan’da 25 Ekim’de ordu tarafından görevden uzaklaştırılan Başbakan Abdullah Hamduk, daha fazla Sudanlının kanının akmaması için başbakanlık teklifini yeniden kabul ettiğini belirtti.

Hamduk, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile yönetim krizini sonlandıracak siyasî anlaşmayı imzaladıktan sonra Al Jazeera kanalına mülâkat verdi. Demokratik dönüşümü tamamlamaya istekli olduğunu dile getiren Hamduk, “Geçen iki senede barış, ekonomi, uluslar arası topluma açılım gibi konularda çok önemli adımlar attık. Bunların boşa gitmemesini istedim. Bu yüzden bir uzlaşıya varmaya çalıştık.” dedi. 25 Ekim’de olanları “darbe” olarak nitelendiren Hamduk, ülkenin sivil yönetime geçmesi için bu anlaşmaya vardıklarını aktardı. AA

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