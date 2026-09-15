Mescid-i Aksa’ya yine baskın

Filistin topraklarını gasbeden 583 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, Yahudilerin dinî yılbaşı Roş Haşana Bayramı’nın ikinci gününde, Filistin topraklarını gasbeden 583 İsraillinin Mescid-i Aksa’ya baskın yaptığını bildirdi. Valilik daha önce yaptığı açıklamada, Aksa’ya giren İsraillilerin sayısını 480 olarak belirtmişti. Fanatik İsraillilerin Megaribe Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdiği ve bu baskınların sabah ve akşam olmak üzere iki kez toplu gerçekleştiği kaydedildi. Baskınlar İsrail güçlerinin korumasında gerçekleştirildi ve aynı güvenlik güçleri, Müslümanların yaş gruplarına göre Aksa’ya girişini engelledi. AA

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