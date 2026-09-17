Açlık sınırı 50 bine dayandı

BES-AR’ın Eylül araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme maliyeti 49 bin 655 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı 124 bin 339 liraya ulaşırken, 28 bin 75 liralık asgarî ücret açlık sınırının altında kaldı.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için aylık 49 bin 655 lira harcaması gerekiyor. Temel ihtiyaçların tamamı hesaba katıldığında ise yoksulluk sınırı 124 bin 339 liraya yükseldi.

SAĞLIKLI BESLENMENİN MALİYETİ ARTTI

BES-AR’ın gıda maddelerinin fiyatlarını esas alarak yaptığı hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesinin aylık maliyeti 49 bin 655 liraya ulaştı. Bu rakam, günlük gıda harcamasının 1.655 liranın üzerine çıktığını gösteriyor.

ASGARÎ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Araştırmada, 2026 yılında 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgarî ücretin açlık sınırının oldukça altında kaldığı belirtildi. BES-AR, asgarî ücretlinin gelirinin 49 bin 655 liralık açlık sınırının yüzde 76,86 altında olduğunu bildirdi.

YOKSULLUK SINIRI 124 BİN LİRAYI AŞTI

Dört kişilik ailenin gıda ihtiyacının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaları dikkate alındığında yoksulluk sınırı 124 bin 339 lira olarak hesaplandı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA YÜKÜ

BES-AR araştırmasında büyükşehirlerde görev yapan kamu emekçilerinin barınma giderleri sebebiyle ağır bir ekonomik yük altında kaldığına da dikkat çekildi. Araştırmaya göre kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için maaşlarının yüzde 75-80’ini kiraya ayırmak zorunda kalıyor; bazıları ise öğrenci evi benzeri şekilde 3 veya 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor.

Haber Merkezi