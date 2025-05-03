"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Daha fazla savaş, daha fazla barışı getirmez

03 Mayıs 2025, Cumartesi 17:40
Slovenya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Genel Direktörü Marko Rakovec, “Daha fazla savaş, daha fazla barışı getirmez. Savaş, sadece barış ve güvenliği aşındırır” dedi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukukî sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının beşinci ve son gününde söz alan ülkeler, İsrail’in işgalci güç ve BM üyesi olarak yerine getirmesi gereken uluslararası hukuk ve yasal yükümlülüklerini bir kez daha vurguladı. Slovenya adına ilk sözü alan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Genel Direktörü Marko Rakovec, Gazze’de yaşananların hiçbir açıklamasının olamayacağına işaret ederek, “Daha fazla savaş, daha fazla barışı getirmez. Savaş, sadece barış ve güvenliği aşındırır ve daha da dayanılmaz acıları getirir” değerlendirmesini yaptı.

***

Durum giderek vahim bir hal aldı

Çin adına söz alan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ma Şinmin, yarım yüzyılı aşkın süredir işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin, temel yaşamlarını sürdürebilmek için insanî yardıma muhtaç olan pek çok toplulukla birlikte sürekli olarak acı çektiğini belirtti.

Ma, İsrail’in yardımı engellemek için çıkardığı her yeni kısıtlama ve yasanın Gazze halkının yaşamını ciddi şekilde tehdit altına soktuğunu söyledi. Gazze’deki durumun giderek daha da vahim bir hal aldığını vurgulayan Ma, “Gazze’de ve işgal altındaki toprakların tamamında, halihazırda acı çeken insanları bunaltmakla tehdit eden emsali görülmemiş bir insanî krize tanık oluyoruz” dedi. Lahey - aa

***

Filistin meselesi bir turnusol testi oldu

Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Afrika Birliği, İsrail’in Filistin’deki insan hakları ihlallerini Uluslararası Adalet Divanı (UAD) yargıçlarına anlatırken, Arap Ligi adına konuşan Dr. Mohamed Helal, “Filistin meselesi, uluslararası hukuk ve onu destekleyen kurumlar için bir turnusol testidir. ancak uluslararası hukukun etkinliği konusunda sıklıkla hissedilen umutsuzluğa rağmen mahkemenin bir kez daha Filistin halkının haklarını savunacağından ve İsrail’i uluslararası yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik edeceğinden umutlu ve eminiz” ifadesini kullandı.

Lahey - aa

***

Kızılhaç’tan Gazze uyarısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze’deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. “İki aylık yardım ablukasının ardından Gazze’deki insanî müdahale tam bir çöküşün eşiğinde” ifadeleri kullanılan açıklamada, abluka ile birlikte 6 haftadır devam eden yoğun saldırıların, sivilleri hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktığı belirtildi. Açıklamada, ICRC’nin, yardımların Gazze’ye yeniden ulaştırılmaya başlamaması durumunda programlarının birçoğunu sürdürmek için ihtiyaç duyduğu gıda, ilaç ve yaşam kurtarıcı malzemelere erişemeyeceğine işaret edildi. açıklamada, “Abluka devam ederse, insanların her gün aldıkları tek öğün yemeği sağlayan ICRC ortak mutfakları gibi programlar yalnızca birkaç hafta daha çalışabilecek” uyarısı yapıldı. Cenevre - aa

AA

Okunma Sayısı: 339
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin, tarihin en korkunç ve iğrenç "medya soykırımı"na da tanıklık ediyor

    Harvard Rektöründen Trump'a vergi muafiyeti tepkisi: "Yasa dışı" ve "üniversite için yıkıcı"

    Daha fazla savaş, daha fazla barışı getirmez

    Yurt dışı sitelerinden alışveriş yaparken dikkat!

    Sırrı Süreyya Önder vefat etti

    Volker Türk'ten Myanmar'daki insanlar için acil çağrı: Gıda, su, barınak, barış ve korumaya ihtiyacı var

    Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Sarıyer'de çöken yol trafiğe kapatıldı - Doğal gaz akışını kesildi

    Pakistan: Güney Asya'da çatışma kimseye fayda sağlamaz

    Ararım seni her yerde! - Genç Yorum’dan sivil itaatsizlik rehberi

    Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıyı en güçlü şekilde kınadı

    İsrail'in 'aç bırakma' işkencesi devam ediyor: Açlıktan ölen çocukları kurtarın!

    Gazze’de 660 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı

    İstanbullu, ‘Kanal İstanbul’a karşı

    İTO açıkladı: Enflasyon 47,2

    Mülâkat liyakati yerle bir ediyor

    Muhalefetten TRT’ye tepki

    Telef edilen demokrasi ve hukuktur

    Almanya-Stuttgart'ta bir araç kalabalığın arasına daldı: En az 3 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şahs-ı manevî
    İbrahim Aktaşcı

    İmparator Ogüst’ün çağımıza vasiyeti!
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    ‘İlgi’ nefes gibidir, hayat verir
    Faruk ÇAKIR

    Konuştuğunuz yetmez mi?
    Taha TEZER

    Zulme engel örümcek ağı
    Zeynep Toprak

    Gençler, gençliği konuştu
    Hediye Ballıkaya

    Neden hastalanırız?
    Raşit Örenel

    İnsan insanın... (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.