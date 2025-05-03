Slovenya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Genel Direktörü Marko Rakovec, “Daha fazla savaş, daha fazla barışı getirmez. Savaş, sadece barış ve güvenliği aşındırır” dedi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukukî sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının beşinci ve son gününde söz alan ülkeler, İsrail’in işgalci güç ve BM üyesi olarak yerine getirmesi gereken uluslararası hukuk ve yasal yükümlülüklerini bir kez daha vurguladı. Slovenya adına ilk sözü alan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Genel Direktörü Marko Rakovec, Gazze’de yaşananların hiçbir açıklamasının olamayacağına işaret ederek, “Daha fazla savaş, daha fazla barışı getirmez. Savaş, sadece barış ve güvenliği aşındırır ve daha da dayanılmaz acıları getirir” değerlendirmesini yaptı.

***

Durum giderek vahim bir hal aldı

Çin adına söz alan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ma Şinmin, yarım yüzyılı aşkın süredir işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin, temel yaşamlarını sürdürebilmek için insanî yardıma muhtaç olan pek çok toplulukla birlikte sürekli olarak acı çektiğini belirtti.

Ma, İsrail’in yardımı engellemek için çıkardığı her yeni kısıtlama ve yasanın Gazze halkının yaşamını ciddi şekilde tehdit altına soktuğunu söyledi. Gazze’deki durumun giderek daha da vahim bir hal aldığını vurgulayan Ma, “Gazze’de ve işgal altındaki toprakların tamamında, halihazırda acı çeken insanları bunaltmakla tehdit eden emsali görülmemiş bir insanî krize tanık oluyoruz” dedi. Lahey - aa

***

Filistin meselesi bir turnusol testi oldu

Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Afrika Birliği, İsrail’in Filistin’deki insan hakları ihlallerini Uluslararası Adalet Divanı (UAD) yargıçlarına anlatırken, Arap Ligi adına konuşan Dr. Mohamed Helal, “Filistin meselesi, uluslararası hukuk ve onu destekleyen kurumlar için bir turnusol testidir. ancak uluslararası hukukun etkinliği konusunda sıklıkla hissedilen umutsuzluğa rağmen mahkemenin bir kez daha Filistin halkının haklarını savunacağından ve İsrail’i uluslararası yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik edeceğinden umutlu ve eminiz” ifadesini kullandı.

Lahey - aa

***

Kızılhaç’tan Gazze uyarısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze’deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. “İki aylık yardım ablukasının ardından Gazze’deki insanî müdahale tam bir çöküşün eşiğinde” ifadeleri kullanılan açıklamada, abluka ile birlikte 6 haftadır devam eden yoğun saldırıların, sivilleri hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktığı belirtildi. Açıklamada, ICRC’nin, yardımların Gazze’ye yeniden ulaştırılmaya başlamaması durumunda programlarının birçoğunu sürdürmek için ihtiyaç duyduğu gıda, ilaç ve yaşam kurtarıcı malzemelere erişemeyeceğine işaret edildi. açıklamada, “Abluka devam ederse, insanların her gün aldıkları tek öğün yemeği sağlayan ICRC ortak mutfakları gibi programlar yalnızca birkaç hafta daha çalışabilecek” uyarısı yapıldı. Cenevre - aa