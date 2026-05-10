Hürmüz Boğazı’nda gerilim yeniden yükseldi

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik tartışmalar sürerken, Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik gerilimi yeni bir saldırı haberiyle yeniden gündeme geldi.

Katar açıklarında seyreden bir yük gemisinin füze saldırısına uğradığı bildirildi. İngiltere Deniz Ticareti Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı, Doha’nın yaklaşık 23 mil açığında meydana geldi. Füzenin isabet etmesinin ardından gemide küçük çaplı yangın çıktığı, ancak olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi. Haber Merkezi

