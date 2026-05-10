"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Ümmetin ihyâsı meşveret ve şûrâ ile olur

10 Mayıs 2026, Pazar 23:50
“Ümmet ve Egemenlik” konulu konferansta, Müslüman toplumların ancak iç bütünlük, adalet, demokrasi ve çoğulculuk anlayışıyla yeniden güç kazanabileceği ifade edildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde (İZÜ), Hayreddin Paşa Vakfı ve İZÜ İslâm ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) işbirliğiyle “Şeyh Raşid el-Gannuşi’nin Tutuklanmasının Üçüncü Yıl Dönümünde, Ümmet ve Egemenlik: Kapsamlı Bir Uzlaşı Stratejisine Doğru” konulu konferans düzenlendi.

Ümmetin en büyük eksiği

Konferansın açılışında konuşan CIGA Direktörü Prof. Dr. Sami el-Aryan, İslâm ümmetinin en büyük eksikliğinin egemenlik olduğunu vurguladı. Aryan, İslâm dünyasının “irade ve egemenliğini geri kazanması gerektiğini” belirterek, “Gannuşi, elli yılı aşkın süredir bu değerler uğruna mücadele eden bir semboldür.” dedi.

Müslümanlar dünyevîleştiler

Müslümanların sayıca az oldukları için değil, dünyevîleşme ve değerlerden uzaklaşma nedeniyle zayıf düştüklerini ifade eden Aryan, “Bugün 21. yüzyılda şahit olduğumuz olaylar, ümmetin egemenliğini geri kazanma çabası ile bu çabayı içeriden kırmaya çalışan karşı devrimler arasındaki mücadeledir. Bu karşı devrimler, halkların yolsuzluk ve istibdattan kurtulma iradesini yeniden karanlığa gömmek için ortaya çıkmıştır.” dedi.

Çıkış yolu: Demokrasi

Katar Üniversitesi’nden akademisyen Ahmed Abdunnebi, İslâm dünyasındaki demokratikleşme süreçlerini ve bu süreçlerin önündeki engelleri değerlendirdi. Abdunnebi, güçlü bir demokrasinin inşası için şiddet ve dışlama yerine akılcı bir diyaloğun şart olduğunu belirterek, “Demokrasi, sadece çoğunluğun azınlığa hükmetmesi değil, toplumsal çeşitliliğin ve farklılıkların tanınması üzerine kurulu bir sistemdir.” dedi.

İslâm dünyasının ihtiyacı iç bütünlük

Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Muhtar eş-Şankıti ise, “Çin’in yükselişi ve Rusya’nın jeopolitik hamleleri” karşısında İslâm dünyasının stratejik bir boşluk içinde olduğunu belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı: “Batı ile değerler, Çin ile ise bazı siyasî pozisyonlar açısından yakınlıklar olsa da, İslâm dünyasının asıl ihtiyacı kendi iç bütünlüğünü ve özgün medeniyet projesini hayata geçirmektir.” ifadelerini kullandı.

Gannuşi’nin tutuklanması

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 17 Nisan 2023’te evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, daha sonra “şiddet ve düzensizliğe teşvik” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tunus’ta bir mahkeme son olarak nisan ayında görülen ve kamuoyunda “ramazan sohbeti” olarak bilinen dava kapsamında Gannuşi hakkında 20 yıl hapis cezası vermişti.

