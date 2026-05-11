Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إشارات الإعجاز، عموم رسالهِٔ نورڭ بر فهرسته‌سى، بر ليسته‌سى و او نور باغچه‌سنڭ بر فدانلغى و سرِّ إعجاز القرآنڭ بر منبعى اولديغى گورونويور. Nurdan Katreler İşârâtü’l-İ’caz, umum Risale-i Nur’un bir fihristesi, bir listesi ve o nur bahçesinin bir fidanlığı ve sırr-ı i’cazü’l-Kur’ân’ın bir menbaı olduğu görünüyor. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 417

