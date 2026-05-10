AKP, Öcalan’a statüye sıcak bakmıyor

Türkiye gazetesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrısıyla başlayan ve geçen hafta “statü” önermesiyle devam eden sürece ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

AKP kaynaklarının bir süredir tartışılan süreçle ilgili değerlendirmelerinde, olası hukukî düzenlemelerin örgütün atacağı somut adımlara bağlı olduğu yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü. Kaynakların, “Silâh depolarını, mağaraları boşaltmıyorlar. DEM Parti bunu gündeme getirmiyor hiç. Örgütte silâh bırakmaya direnen bazı gruplar var. Asıl onlar problem çıkarıyor. Süreci de uzatıyorlar. Bazı mağaralara silah takviyesi yapılmış. Eğitim veriliyor. Bunlar ortadayken ne için yasa çıkaracağız? Silah bırakmadan biz ihtimaller üzerine yasa yapmayız” dediği aktarıldı. Haber Merkezi

