Barrack deport edilmeliydi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın “monarşi” sözlerine tepki göstererek, “Başka bir ülkenin büyükelçisi bu sözleri söyleseydi deport edilirdi” dedi.

AKP’nin kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara’da Tam Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen “Toplumsal Barış ve Siyaset İlişkisi” adlı konferansta konuştu. Arınç, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’ndaki “monarşi” açıklamasına atıf yaparak, “Barrack, ‘Artık şefkatli monarşiye ihtiyacımız var’ dedi. Yani cumhuriyet dönemlerinin gelmiş geçmiş olduğunu söyledi. Kendisinin, yani Trump’la ne kadar benzeştiğini, ne kadar birbirlerine çok benzediklerini görebiliyoruz; konuşmaları itibarıyla, hal ve tavırları itibarıyla. İkisi de milyarder, ikisi de çok zengin. İkisi de aklına geleni hemen söylüyor. İkisi de saat başı 10 defa değişik şeyler konuşabiliyor. İkisi de belki yayılmacı, belki emperyalist, belki bu düşüncelere sahip insanlar” dedi.

Trump, Türkiye üzerindeki gücünü gösteriyor

Barrack’ın Suriye’de söylediklerinin Türkiye’de söylediklerinden farklı olduğunu belirten Arınç, şunları söyledi: “Biz bunlardan bir şey alacak değiliz. Ama bir büyükelçi bunu rahatlıkla konuşabiliyorsa ve ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan edilmemişse şu ana kadar, bu Amerika’nın Türkiye üzerindeki gücüdür. Trump’ın Türkiye üzerindeki gücüdür. Çünkü bu şahıs onun temsilcisidir. Yani bu konuşmaları veya benzerlerini Mozambik büyükelçisi yapsaydı —ki yapamazdı— herhalde deport edilip ülkesine gönderilebilirdi.”

KHK konusu öncelikle halledilmeli

Öte yandan Arınç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK’lıların işsiz kaldığını, düşük gelirli işlerde çalıştığını, iade-i itibar istediklerini belirterek, “Bugün Apo’ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler” dedi. KHK’lıların cezaevinde yaşadıkları sıkıntılara da dikkat çeken Arınç, “Kim olursa olsun adalet… Ben sadece adalet istiyorum. Bir Yargıtay büyüğümüz ‘biz adalet olarak talimat almamalıyız, talep almalıyız’ demişti. İkisinin arasında fark var. Talimat almamalıyız, evet. Yargı talimat almamalı. Bu çok aşağılık bir iştir. Kimse böyle bir şeyi düşünmemeli. Yargı da böyle olmalı” ifadesini kullandı.

