Anneler fedakârlığın en büyük timsalidir

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda annelerin “menfaatsiz sevginin, ilginin ve desteğin sahibi” olduğunu belirterek, “Sanırım en güzel sığınaktır anneler. Gün olur yağmurdan, gün olur yağmadan korur evlâdını. Bir an gelir gölge olur, bir an siper olur evlâdına” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

Uysal, annelerin evlatlarının acısına derman olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Belki de bir bedende onca hayatı yaşamanın mükâfatı olaraktır Cennetin ayaklarının altına serilişi" dedi. Paylaşımında SMA ve lösemi hastası çocukların annelerine, hastane kapılarında umut bekleyen ailelere, asker ve polis annelerine de değinen Uysal, şehit annelerinin ellerinden öptüğünü ifade etti. Gazze, Tahran ve Yemen başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm altında yaşama mücadelesi veren anneleri de anan Uysal, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

