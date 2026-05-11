Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kâf hâ yâ ayn sâd. Bu âyetler, kulu Zekeriyâ’ya Rabbinin rahmetini zikirdir. Meryem Sûresi: 1-2 HADİS: Allah şöyle buyurdu: “Mü’min kullarımdan birine bir belâ ve hastalık verdiğimde Bana hamdeder ve verdiğim belâ ve hastalığa sabır gösterirse, yatağından kalktığında annesinden doğduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak kalkar.” Camiü’s-Sağir, No: 2872

