Erdoğan, Yıldırımhan’ı ziyaret etmedi

09 Mayıs 2026, Cumartesi 17:00
SAHA 2026 Fuarı’nda sergilenen “YILDIRIMHAN” isimli 6 bin kilometre menzilli füze maketi, “Türkiye ilk kıtalararası balistik füzesini tanıttı” iddialarıyla gündem olmuştu.
SAHA 2026 sona erdi
Ancak resmî makamlar projeyi operasyonel bir sistem olarak doğrulamadı, uzmanlar sergilenen yapının daha çok “konsept model” ve “gelecek vizyonu” niteliği taşıdığını açıkladı.
Erdoğan’ın da SAHA fuarında Yıldırımhan ile arasına mesafe koyması dikkat çekti. Erdoğan, “YILDIRIMHAN” isimli 6 bin kilometre menzilli füzeyi görmedi, konuşmasında füzeden bahsetmedi. Terörsüz Türkiye mesajları verdi.
Haber Merkezi
