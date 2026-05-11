Faiz yükü bütçeyi zorluyor

Faize giden kaynak büyürken Hazine’nin borç yükü de katlanıyor. Yılın ilk yedi ayında iç borçlanma planı 3.5 trilyon liraya dayanırken, yüksek faizle çevrilen borç ekonomideki kırılganlığı daha da artırıyor.

Temmuz ayında yapılacak rekor borçlanma, bütçe üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşacağına işaret ediyor. Ocak-Temmuz döneminde toplam iç borçlanma 3 trilyon 458.7 milyar lirayı bulacak. Ocakta 487 milyar lira, Şubatta 525 milyar lira, Martta 315 milyar lira, Nisanda 480 milyar lira iç borçlanma gerçekleştiren Hazine, Mayısta 381 milyar lira, haziranda 561 milyar, Temmuz ayında ise 709.7 milyar liralık rekor iç borçlanmaya hazırlanıyor. Nefes’in haberine göre, yüksek faiz ortamında artan borçlanma ihtiyacının, Hazine’nin faiz yükünü daha da ağırlaştıracağı değerlendirilirken, bütçeden faize ayrılan kaynağın büyümesi ekonomide “faize çalışan bütçe” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Ekonomistler, yüksek maliyetli borçlanmanın sürmesi halinde kamu maliyesi üzerindeki baskının daha da derinleşebileceğine dikkat çekiyor. Haber Merkezi

