Yeniden yargılama yolu açılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, AİHM Büyük Dairesi’nin Şaban Yasak kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de “silâhlı terör örgütüne üyelik veya yardım” suçlamasıyla verilen kesinleşmiş mahkûmiyet kararları açısından yeniden yargılama yolunun açılması gerektiğini belirtti.

Özgenç, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, “26.9.2023 tarihli Yalçınkaya kararı gibi Büyük Daire’nin vermiş bulunduğu bu karar, Türkiye’de söz konusu suçlamayla kurulmuş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleriyle ilgili olarak yargılamanın yenilenmesinin yolunu açacak bir kanunî düzenleme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır” ifadelerini kullandı. Özgenç, 5 Mayıs 2026 tarihli Şaban Yasak kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin işkence ve kötü muamele yasağını düzenleyen 3. maddesinin ihlâl edildiğine hükmedildiğini hatırlatarak, kararın devletin gözaltı, tutukluluk ve cezaevi süreçlerindeki yükümlülükleri bakımından önem taşıdığını vurguladı.

