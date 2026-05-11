Fatura TÜİK’e kesildi

Türkiye, yüksek enflasyonda dünyada beşinci, Avrupa’da birinci. Buna rağmen TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları çarşıda-pazarda vatandaşa yansıyanın yarısı bile değil.

Tırpanlanmış veriler milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin maaşlarını budarken, ‘düştü gibi’ gösterilen oranlara rağmen enflasyonla mücadelede başarı yakalanamadı. Nisanda yüzde 4.18 olarak açıklanan oranlar hükümete yönelik tepkiyi arttırınca TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görev süresi dolmadan alındı. TÜİK Başkanı’nın süresinin dolmasına iki yıl kala Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınması dikkat çekti . Maliye Bakanı Şimşek’in Başkan Çetinkaya’yla çalışmak istemediği belirtilirken, ‘Bu değişiklik enflasyonla mücadelede çözüm olmaz’ yorumları yapıldı. Karar’ın haberine göre, ekonomistler şunları söyledi: “Şeref Oğuz: Ateşi düşüremeyen doktor dereceyi kırarmış. İnan Mutlu: Enflasyonu düşüremiyorsan, TÜİK Başkanı’nı değiştirirsin, düşer. İYİ Partili Selçuk Türkoğlu: Günah keçileri bulmanız sorumluluğunuzu unutturmaz.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 229

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.